ربطوه وسرقوه.. كواليس التخلص من شخص داخل شقة مستأجرة بالجيزة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية كواليس التخلص من شخص داخل شقة مستأجرة بالجيزة، وتبين أن الجناه قيدوه لسرقته.



تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثمان تاجر "يحمل جنسية إحدى الدول" مُقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة مستأجر الشقة محل البلاغ ، وصديقه "يحملان جنسية إحدى الدول".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر مستأجر الشقة بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال جروب بتطبيق الواتس آب "خاص بالمنطقة محل إقامتهم" وإتفاقه معه على التقابل بالشقة محل إقامته بقصد إستدراجه وسرقته ، وحال حضوره غافله المتهم الثانى وقام بإيثاقه بإستخدام حبل وتعديا عليه بعدد 2 سكين عُثر عليهما بمحل الواقعة فأوديا بحياته وإستوليا منه على مبلغ مالى - 2 هاتف محمول وتم بإرشادهما ضبط أحد الهاتفين المستولى عليهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمان بالاعتداء على شاب في القليوبية: افتعلنا مشاجرة لسرقة هاتفه



أدلى المتهمان بالاعتداء على شاب وإصابته لسرقته في شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق.

وقال المتهمان إنهما افتعلا مشاجرة مع الضحية وتعديا عليه بالضرب وأحدثا إصابته لسرقة هاتفه المحمول.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالقليوبية، وضبط مرتكبا الواقعة.





المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (طالب "نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصان مجهولان قاما بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته واستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين " لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة") المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.