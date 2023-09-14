تونس تمنع زيارة وفد البرلمان الأوروبي

منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها، ما أثار ردود فعل قوية من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين دعا بعضهم إلى تعليق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الشراكة، التي تم التوقيع عليها وسط ضجة كبيرة في يوليو في تونس، إلى تقليل عدد المهاجرين الذين يغادرون الساحل التونسي مقابل مساعدات أوروبية تبلغ عدة مئات الملايين من اليورو.

وكان من المقرر أن يتوجه الوفد المكون من خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك ثلاثة فرنسيين، إلى تونس الخميس "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييم هذا الاتفاق.

وبقيادة الألماني مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي، الديمقراطي المسيحي)، كان من المقرر أن تلتقي بأعضاء المجتمع المدني والنقابيين وممثلي المعارضة التونسية.

رسالة موجهة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس

وفي رسالة موجهة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها، اكتفت السلطات التونسية بالإشارة إلى أن هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي "لن يسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية".

ورد الأخير بأن “هذا الموقف غير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية عام 2011”، مطالبا بـ”تفسير مفصل” في تونس. ودعت مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي على الفور إلى التعليق "الفوري" لهذه "شراكة الهجرة".

وأعربت متحدثة باسم المفوضية، عند سؤالها عن تأثير القرار التونسي، عن "دهشتها" يوم الخميس، لكنها اعتبرت أن استمرار الحوار "أكثر أهمية في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها".

وقال عضو الوفد الفرنسي في البرلمان الأوروبي منير ساتوري (الخضر) في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس: “إنه أمر مفاجئ واستثنائي في نفس الوقت”.

وقال عضو فرنسي آخر في البرلمان الأوروبي، إيمانويل موريل (يسار)، وهو أيضا عضو في هذا الوفد: "أتوقع من القادة الأوروبيين ردا حازما ودعما صريحا لمؤسستنا".

وخلال خطابها عن حالة الاتحاد يوم الأربعاء، استشهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهذه الشراكة كمثال، والتي انتقدها بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقال عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي رافاييل جلوكسمان (مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين) "إنه نموذج يجعلنا نعتمد على الأنظمة الاستبدادية التي يمكنها بعد ذلك ابتزازنا".

"لقد كانت لدينا بالفعل تجربة مع تركيا. وبهذه الاتفاقيات نضع أنفسنا في أيدي الدول، ونفتح الطريق أمام الابتزاز. أعلنت المسؤولة الفرنسية المنتخبة فاليري هاير (تجديد أوروبا، الوسطيون والليبراليون)، أن هذا ليس الحل الصحيح.

ودافعت اللجنة عن هذا الاتفاق هذا الأسبوع، قائلة إنه سمح بزيادة عمليات اعتراض القوارب وعمليات الإنقاذ.

لكنه يتعرض لانتقادات من جانب اليسار والخضر، الذين يدينون استبداد الرئيس قيس سعيد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى في تونس. لكن على اليمين وأقصى اليمين، يرى أعضاء البرلمان الأوروبي أن تنفيذه غير كافٍ لتقليل عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.

وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.

وتوجهت السيدة فون دير لاين إلى تونس بمناسبة التوقيع على هذا الاتفاق برفقة رئيسي الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني والهولندي مارك روته.

بعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مع أنقرة يهدف إلى الحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا، مقابل تعويض مالي كبير - لا يزال يتعين تقديم جزء من مبلغ 6 مليارات يورو الموعود به.