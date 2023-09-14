وزير الرياضة يهنئ سارة سمير بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال بالسعودية

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي سارة سمير والاتحاد المصري لرفع الأثقال، بعد تتويجها بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال بالسعودية ، في منافسات الخطف لوزن 71 كجم.

وكان الرباع المصري كريم كحلة، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال قد تُوج بميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية، وحصد بطل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ولاعب منتخبنا الوطني محمود حسني ببرونزية الكلين والنطر، في نفس البطولة بالسعودية.

سارة سمير

وتشارك بعثة المنتخب الوطني في بطولة العالم بـ 7 لاعبين ولاعبات على النحو التالي :سارة سمير، نعمة سعيد، حليمة عبد العظيم، كريم كحلة، محمود حسني، ياسر أسامة، وعبد الرحمن محمد“.

وتأتي بعثة المنتخب المصري للكبار لرفع الأثقال في السعودية برئاسة أحمد مصطفى حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وبتواجد رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية المصرية المحاسب محمد عبد المقصود لحضور اجتماع الاتحاد الدولي.

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