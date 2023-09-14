وصول قرابة 7000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا

اجتاح أسطول صغير من القوارب الواهية، المزدحمة بالمهاجرين، والذي انطلق من تونس، جزيرة صغيرة في جنوب إيطاليا يوم الأربعاء، مما أضعف قدرة خفر السواحل على اعتراض سفن المهربين واختبر بشدة تعهد رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني بإحباط الهجرة غير الشرعية.

ومما زاد الضغوط السياسية على أول زعيم يميني متطرف في إيطاليا تعهدات فرنسا وألمانيا برفض المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر إلى الشواطئ الإيطالية، والتوجه شمالاً في تحد لقواعد نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي لمحاولة العثور على وظائف أو أقارب في تلك الشواطئ، الدول الشمالية الأخرى في القارة.

وابتداءً من وقت مبكر من يوم الثلاثاء، جاءت القوارب الحديدية غير الصالحة للإبحار واحدة تلو الأخرى فيما بدا وكأنه موكب تقريبًا للمتفرجين في جزيرة لامبيدوسا، وهي جزيرة صيد وسياحية جنوب صقلية.

وصل حوالي 6800 مهاجر في فترة تزيد قليلا عن 24 ساعة، وهو رقم أعلى ببضع مئات من عدد سكان الجزيرة بدوام كامل.

السبب وراء زيادة الأعداد هو عنق الزجاجة في الموانئ التونسية

وكان السبب وراء هذه الزيادة في الأعداد هو عنق الزجاجة في الموانئ التونسية لعدة أيام بسبب الأمواج الهائجة، مما يعني أن المهربين لم يتمكنوا من إطلاق قواربهم، وفقًا للسلطات الإيطالية.

ونظرًا لأن مسكن المهاجرين الوحيد في الجزيرة يتسع لحوالي 450 سريرًا، سارعت السلطات لنقل المهاجرين عبر العبارات التجارية أو سفينة خفر السواحل إلى صقلية أو كالابريا في الأطراف الجنوبية للبر الرئيسي الإيطالي.

وقالت فرانشيسكا باسيلي، المتحدثة باسم الصليب الأحمر الإيطالي في لامبيدوزا، إنهم يبذلون "جهودا كبيرة" لتوفير "الخدمات الأساسية" لستة آلاف مهاجر في المركز في لامبيدوزا.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 120 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام عن طريق البحر، من بينهم أكثر من 11 ألف قاصر غير مصحوبين.

ويعبر معظمهم إيطاليا سيرًا على الأقدام أو بالحافلات أو بالقطارات أثناء محاولتهم التوجه إلى شمال إيطاليا.

يقول أندريا كوستا، رئيس Baobab Experience، وهي جمعية غير ربحية تساعد المهاجرين العابرين في روما، إنهم شهدوا طفرة هائلة في أعداد المهاجرين من جنوب السودان والسودان وإريتريا القادمين هذا الصيف.

متطوعون يعملون مع باوباب يقدمون للمهاجرين وجبة ساخنة كل مساء في أحد شوارع روما.

ويقضي معظمهم بضع ليال في روما قبل أن يستقلوا حافلة متجهة إلى مدينة فينتيميليا على الحدود مع فرنسا.