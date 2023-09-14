سقوط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من مكتب في الهرم

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من مكتب رجل أعمال بمنطقة الهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن النقود المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

التحقيقات: مشاجرة قنا بسبب لهو الأطفال راح ضحيتها عامل

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية، وتبين أن لهو الأطفال السبب وأسفرت عن وفاة ملابسات عامل وإصابة شقيقه.

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة قنا من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش" ، وشقيقه "مصاب بجرح قطعى – مقيمان بدائرة القسم).

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم (عامل ، ونجله مقيمان بذات الناحية) وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقيام الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخصين افتعلا مشاجرة لسرقة شاب في القليوبية





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالقليوبية، وضبط مرتكبا الواقعة.





المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (طالب "نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصان مجهولان قاما بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته واستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين " لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة") المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

