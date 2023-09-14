ضبط 4 أشخاص متهمين بالاتجار في العملة بأسيوط والجيزة

كشفت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك شقيق أحدهما" بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهما ( 4,600,000 مليون جنيه) مخبأة داخل إطار كبير الحجم من الصاج موضوع بالمكان المخصص للإطار الاحتياطى للسيارة "الإستبن"، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول زايد بالجيزة).

نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى

بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبحوزتهما (6,795,000 مليون جنيه -200 ألف دولار أمريكى)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى.

كما أرشدا عن (291 ألف دولار أمريكى- 4830 ريال قطرى) داخل حقيبة بسيارة ملك أحدهما، تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبىخارج نطاق السوق المصرفية.