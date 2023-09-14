وفاة شخصين وإصابة 42 في حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل

توفي شخصان وأصيب 42 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالأسمنت بطريق مطروح إسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى راس الحكمة ومستشفى الضبعة.

تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالأسمنت

بدأت تفاصيل الحادث بتلقي غرفة عنمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، اخطارا بتصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالأسمنت بالكيلو 58 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث واستقبلت مستشفى راس الحكمة ومستشفى الضبعة 2 جثة هامدة و42 مصاب.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.