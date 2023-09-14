كيميتش يثير الجدل بتصريح عن مدرب برشلونة

أثار جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني الجدل ، بتصريح عن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني ، عبر مقطع مصور نشر على الحسابات الرسمية للنادي الألماني.





وقال كيميتش خلال المقطع : “مثلي الأعلي في كرة القدم هو تشافي هيرنانديز ، هو نموذج رائع بالنسبة لي وأتبعه دائمًا في أسلوبه بالملاعب”.

واعتبرت جماهير الفريق الكتالوني هذا التصريح ، بأنه نوع من المغازلة ، وتقرب من اللاعب الذي حاول برشلونة ضمه في انتقالات الصيف الأخيرة قبل أن تتوقف المفاوضات.

ويطمح برشلونة لدعم صفوفه بعدة صفقات خلال فترة انتقالات الشتاء المقبل في يناير 2024.

موقف برشلونة يونيو الماضي ..

على صعيد متصل ، كشف جوشوا كيميتش لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني حقيقة أنباء سعيد إلى انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني.



ولم يظهر كيميتش "28 عاما" أي اهتمام بفكرة تعاقد البارسا إذ ربطت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية بين كيميتش ونادي برشلونة ليحل مكان اللاعب بوسكيتس الراحل عن الفريق الكتالوني إلى الدوري الأمريكي.

كانت تقارير إسبانية ، قد أشارت إلى أن تشافي المدير الفني لبرشلونة، قوله إن كيميتش لاعب من الطراز الأول ويفهم اللعبة جيدًا.

كما نشرت تقارير تصريحًا لتشافي قال فيه :كيميتش مرتبط بعقد، وفي حال فتح الباب، ستجرى محادثات مع بايرن ميونخ.