خبير روسي يستبعد انتهاء الحرب في أوكرانيا (تفاصيل)

استبعد المحلل السياسي الروسي، "ألكسندر نازاروف"، أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريبًا، مُوضحًا أن ما يدور الآن هو مُجرد معركة في إطار الحرب العالمية الثالثة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وقال نازاروف في صفحته على "تيليجرام" إن "الحرب سوف تستمر حتى عام 2024 وما بعده، حتى لو تم التوصل إلى هدنة مؤقتة فجأة، وذلك أمر مستبعد".

وأوضح أن التناقضات والاختلالات الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب العالمية الثالثة التي بدأت رحاها تدور لم يتم القضاء عليها بعد، لذا فلا يوجد سبب لتوقع اكتمالها قبل هزيمة الولايات المتحدة أو الصين.

الحرب في أوكرانيا

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا هي فقط مثل الحرب في إسبانيا في 1936-1939 قبل الحرب العالمية الثانية أو الحرب السوفيتية الفنلندية في 1939-1940، التي سبقت الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن المعارك الرئيسية لا تزال أمامنا.

وأوضح أنه استنادا إلى هذه التوقعات، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن حرب استنزاف منخفضة الحدة، وكلما كانت الحرب أقل حدة، زادت التكاليف التي يتحملها الغرب، وابتعدنا عن إمكانية زعزعة الاستقرار السياسي في روسيا.

وتعليقًا على ما ذهب إليه عدد من الخبراء والمتابعين لتطورات الوضع حول أوكرانيا، وهو أن روسيا أجلت هجومها لأنه بوسع أوكرانيا أن تحشد مليون جندي آخر (بما في ذلك النساء والمرضى العقليين)، ويستطيع الغرب أن يوفر لهم الأسلحة، قال نازاروف إن الخطر يكمن في عامل آخر.

وبحسب المحلل السياسي الروسي فإنه لا حاجة للتعجل في أوكرانيا، فالانتصار عليها أو حتى السيطرة عليها من شأنه أن يفرض عبئا اقتصاديا ثقيلا على كاهل روسيا، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار روسيا أكثر من الحرب نفسها.

وأكمل أنه يرى أن الخيار المثالي يتلخص في شن حرب استنزاف منخفضة الحدة في أوكرانيا، وبالتوازي مع ذلك، الإفراط في التصعيد مع الغرب، حتى يفهم الغرب أن بوتين يضع إصبعه على الزر النووي.