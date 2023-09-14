القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تحت عنوان «بناء القدرات»

نفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز بصيرة ورشة عمل تحت عنوان “بناء القدرات لدعم توفير البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي”، وذلك في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثلي من وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 7 سبتمبر 2023.

عرضت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهداف مرصد المرأة المصرية في متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة، وإصداراته وكذلك الإصدارات المتاحة لدى المرصد من الجهات المختلفة بشكل عام، وأشارت إلى أن المرصد يوفر أوراق سياسات باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الدكتورة سيتي الديب باحث اقتصادي أول بالمرصد أسلوب حساب المؤشرات طبقاً للوزارات المختلفة وطبيعة عملها.

مناقشة احتياجات الوزارات من البيانات المصنفة

وتضمنت الورش مجموعات عمل لمناقشة احتياجات الوزارات من البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي والتي تراعي مبدأ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مجموعات عمل تناولت البيانات الإدارية والفنية المتاحة بالوزارات والتي يمكن تصنيفها حسب احتياجات المرأة والرجل ومدى أهميتها وكيفية الاستفادة من هذه البيانات.