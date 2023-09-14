بعد إصابة عبدالله عطيف.. ما هو الرباط الصليبي وأشهر أعراضه

أثار اللاعب عبدالله عطيف، حالة من الجدل والتعاطف الجماهيري، بعد أن أعلن أهلي جدة، مساء أمس الأربعاء، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وتعد هذه المرة الثالثة في مسيرته.

وقال الأهلي في بيان صحافي: أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالله عطيف، تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى، وخضع لأولى جلسات العلاج الطبيعي تمهيدا لإجراء العملية الجراحية.

ما هو الرباط الصليبي؟

كثير من الناس يسمعون فرقعة أو يشعرون بإحساس "فرقعة" في الركبة عند حدوث إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وقد تنتفخ ركبتك، وتشعر بعدم الاستقرار وتصبح مؤلمة للغاية بحيث لا تتحمل الوزن.

واعتمادا على شدة إصابة الرباط الصليبي الأمامي، قد يشمل العلاج تمارين الراحة وإعادة التأهيل لمساعدتك على استعادة القوة والاستقرار، أو عملية جراحية لاستبدال الرباط الممزق تليها إعادة التأهيل، وقد يساعد برنامج التدريب المناسب في تقليل خطر الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

عبدالله عطيف

الأعراض المحتملة للرباط الصليبي

عادة ما تشمل علامات وأعراض إصابة الرباط الصليبي الأمامي ما يلي:

فرقعة عالية أو إحساس "فرقعة" في الركبة

ألم شديد وعدم القدرة على مواصلة النشاط

تورم سريع

فقدان نطاق الحركة

الشعور بعدم الاستقرار أو "إعطاء الطريق" مع تحمل الوزن