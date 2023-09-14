إنهاء 90% من الأعمال الصناعية بمحور أبوتشت _ دار السلام بقنا

إطلع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، على الأعمال الإنشائية بمشروع محور ( أبوتشت - دار السلام )، الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع ، والتأكد من انتظام العمل والوقوف علي المعوقات ووضع الحلول الفورية لها.

المحور يربط بين شمال قنا وجنوب شرق سوهاج

وأوضح محافظ قنا، أن محور ( أبوتشت - دار السلام ) يتم تنفيذه بطول ٢٨ كم ، و يربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت ، و الطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام ، حيث تقع مساحة ١٥.٥ كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا ، و١٢.٥ كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج .

انتهاء الأعمال الصناعية

واستمع محافظ قنا إلى شرح تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض ٢٧.٨ م ، يشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية ، ويضم المحور ٣ عمل صناعي وهم ( كوبري النيل بطول ١.٣ كيلو متر- ١٥ كوبري علوي - ٨ برابخ - ٦ أنفاق ) ، و تم الإنتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا ، وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال أكثر من ٩٠٪؜ .

توجيهات الرئيس

ومحور ( أبوتشت - دار السلام ) وجه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة قنا لإفتتاح عدد من المشروعات القومية في ديسمبر ٢٠٢١ ، ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى ، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل ، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات الإستثمارية ، و مشروعات التنمية المستدامة

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، و المهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمهندس مجدى ايوب رئيس قطاع رى قنا غرب ، و سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت .