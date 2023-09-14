" الكشف المبكر عن الإعاقات المتعددة" ندوة بمستشفى طيبة التخصصي

نظمت مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء طبيب طارق عبد المعز مدير مستشفى طيبة التخصصي، ندوة توعوية للأمهات تحت عنوان " الكشف المبكر عن الإعاقات المتعددة وأهم الوسائل الحديثة في التدخلات العلاجية"، وذلك في إطار حملة " رعاية طفلك عندنا" .

وشارك في الندوة الدكتورة ياسمين مطر مدرس التربية الخاصة بقسم علم النفس بجامعة أكتوبر وخبير الكشف المبكر عن الإعاقات، والدكتور القاضي محمد القاضي مدير إدارة رضاء المنتفعين بالمستشفى، والدكتور مصطفى صقر، والدكتور محمود كامل حمادة، والدكتور ياسر، وعادل الجبيري إدارة رضاء المنتفعين، والدكتورة أميرة السيد فراج مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالمستشفى، وعدداً من الأهالي والسيدات من إبناء مدنية إسنا.

وناقشت الدكتورة ياسمين مطر، مدرس التربية الخاصة بقسم علم النفس بجامعة أكتوبر وخبير الكشف المبكر عن الإعاقات، خلال الندوة أنواع الأعاقات السمعية و البصرية المختلفة و طرق التدخلات العلاجية المختلفة، وشددت على دور الوعي بمراحل المختلفة للسمع لدى الأطفال أصحاب زراعة القوقعة.