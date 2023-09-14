محافظ القاهرة: تقديم التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من ليبيا نتيجة تضررهم من الإعصار، أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصًا على مستقبلهم الدراسى.

تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس على الفور لحين استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الإجتماع حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى .

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصل .

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى المدارس بمتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دوري مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها ، مع التواصل المستمر مع أولياء الأمور .

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس ، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن العاصمة يوجد بها ٥٨١٣ مدرسة تضم ٦٠٩١٠ فصل منهم ٢٨٠٧ مدرسة حكومية و٣٠٠٦ مدرسة خاصة لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة .

وأضاف مدير المديرية ان عدد المدارس المستهدفة للصيانة البسيطة ١٣٠١ مدرسة تم الانتهاء من ١٢٨٠ مدرسة وجارى الانتهاء من ٢١ مدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم مراجعة وتمام جاهزية توصيلات الانترنت للمدارس الثانوى العام والبالغ عددهم ١٢٨٩ مدرسة، ومراجعة جاهزية حجرات السيرفر الموجودة داخل كل مدرسة للتأكد من عملها بكفاءة