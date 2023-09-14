مضاعفات خطيرة تسببها الديدان الخيطية للأطفال

الديدان الخيطية هي كائنات حية معقدة متعددة الخلايا ذات أعضاء متخصصة تشمل طلاءً خارجيًا واقيًا أو بشرة، وجهازًا معديًا معويا كاملًا ووظيفيًا، وأجهزة عضلية وعصبية وإنجابية.

وقالت الدكتورة كارين بيكر خبيرة المناعة بالمملكة المتحدة، إن "الفيروسات الشائعة" التي تنتشر بعد عودة الأطفال إلى المدرسة، بما في ذلك الإصابة بـ" الديدان الخيطية" وأنها ديدان صغيرة في البراز تشبه الخيوط البيضاء،أو الإصابة بـ "جدرى الماء" ، وهما من أكثر أنواع العدوى شيوعا عند الأطفال.

الفيروسات تنتشر بسهولة بين الأطفال

وأضافت خبيرة المناعة أن هذه الفيروسات تنتشر بسهولة بين الأطفال على مسافة قريبة، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل أيضا داخل الأسر ، لذلك يجب أدراك الإباء بمعرفة أعراض هذه العدوى الفيروسية لتوخى الحذر.

ومن جانبها أشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ، الى أن الديدان الخيطية تخرج ليلا أثناء النوم عند الأطفال، بالإضافة أيضا الى الشعور بالحكة الشديدة حول الأعضاء التناسلية، خاصة في الليل.

مضاعفات الإصابة بالديدان الخيطية:

فقدان الوزن

تهيج الجلد حول فتحة الشرج

تبليل السرير