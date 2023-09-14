الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رمضان بيكهام

أعلن مسؤولو الأهلي تعاقدهم مع أحمد رمضان (بيكهام) مدافع سيراميكا كليوباترا والمنتخب الوطني.





وأتم الأهلي الاتفاق مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ26 عاماً.

وبدأ بيكهام مسيرته من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ورحل معاراً إلى حرس الحدود ثم وادي دجلة ثم الرحيل إلى سموحة وأخيراً سيراميكا كليوباترا.

السوبر الأفريقي ..

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في تمام التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ، لحساب كأس السوبر الأفريقي.



وفي هذا الصدد ، قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال أن الفريق سعيد للغاية بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك قاعدة جماهيرية عريضة سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.



وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

واختتم تصريحاته : «سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات».