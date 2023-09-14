الأولمبية تهنىء اتحاد الملاكمة بتأهل يمنى عياد لأولمبياد باريس

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم بعد تأهل يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لأول مرة في تاريخ مصر تأهل لاعبة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في الملاكمة

ونجحت يمنى عياد في التأهل لنهائي بطولة أفريقيا للملاكمة المقامة في داكار بالسنغال حاليا بعد الفوز على ملاكمة الجزائر فاطمة عبدالقادر بالنقاط 3-1فى مباراه نصف نهائى وزن 54 كجم لتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا وتضمن التأهل لأولمبياد باريس 2024

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن التهنئة للاعبه والجهاز الفني مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية.