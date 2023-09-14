المؤتمر الدولي بجامعة المنصورة يناقش دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات

يشارك عدد كبير من خبراء الطب البيطرى، بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية، والمراكز البحثية، وكبار منتجي الثروة الحيوانية والداجنة بفعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني عشر بعنوان "دور الطب البيطري في مواجهة الأزمات العالمية وتغير المناخ في ضوء رؤية مصر المستقبلية 2030" والذي تنظمه كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، وذلك في الفترة من 17-20 سبتمبر 2023 برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور مها العشماوي عميد الكلية ورئيس المؤتمر.



يناقش المؤتمر تأثير المتغيرات المناخية على معدل انتشار الأمراض الوبائية، الرؤى المستقبلية للأمن الغذائي في ظل الصراعات الدولية، والاستخدام الأمثل لنواتج التعليم والبحث العلمى في حل المشكلات والاستدامة، إضافة إلى الاتجاهات التشخيصية الحديثة لأمراض الحيوان والدواجن والأسماك، الهندسة الوراثية ودورها فى الحد من أمراض الحيوان والدواجن والأسماك، صحة الأغذية والأمراض المشتركة.



ويتضمن البرنامج العلمى كلا من المحاضرات الرئيسية وعرض الأبحاث كما سيقدم علماء دوليين محاضرات رئيسية حول الموضوعات المهمة فى مجال الطب البيطرى.



ومن أبرز الحاضرين بالمؤتمر الدكتور ايبارا ميتسوهيرو رئيس مجموعة البوليمرات الذكية، بمركز أبحاث الجزيئات الكبيرة الجزيئات الحيوية بالمعهد الوطنى اليابانى للفلزات وسوف يلقى محاضرة عن "كيفية استخدامات الألياف النانوية فى علاج الأورام السرطانية"، والدكتورصلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات، والثروة السمكية بمجلس الوزراء المصري، ورئيس مجلس إدارة مشروع الاستزراع البحري المصري، وخبير استشاري بمنظمة الأغذية والزراعة، بمنظمة الأمم المتحدة (روما) والذى سيلقى محاضرة عن "الرؤية الحالية والمستقبلية لتنمية الثروة السمكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030".



والدكتور جمال جمعة مدنى أستاذ الحيوانات البرية الأمين العام للاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية والذى سيقدم محاضرة بعنوان:

"دور المناطق المحمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل التغيرات المناخية"

وتتحدث المحاضرة عن أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية فى المحميات الطبيعية والحرص على وجود توازن بيئى، وذلك للحد من الأضرار الناتجة من التغيرات المناخية والدكتور راؤل باسكلا رئيس قسم التقنيات الزراعية بكلية الزراعة جامعة بنات للعلوم الزراعية والطب البيطري برومانيا وسوف يلقى محاضرة عن "أهمية برنامج إيراسموس، والتدويل في ربط المجتمعات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم خلال الأزمات العالمية" والدكتوركريستيان فيشر مدير معهد تغذية الحيوان بجامعة الطب البيطري هانوفر بألمانيا والدكتورة جوليا جيكل مساعد باحث العلوم الزراعية بكلية الطب البيطرى بجامعة هانوفر بألمانيا لإلقاء محاضرة عن "التفاعل بين تغذية الحيوان وصحة الحيوان من أجل تغذية حيوانية مستدامة".