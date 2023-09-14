عائشة بن أحمد تنضم لبطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب"

انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لبطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تحمل اسم "روحى فيك" مكونة من 10 حلقات، وتأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والتي من المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان أعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الذى تصدره بطلى الحكاية إلهام شاهين وأحمد فهمى، كما طرحت البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.

مسلسل "55 مشكلة حب"

أحداث مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وقدمت عائشة بن أحمد في رمضان الماضى مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، وشاركت في بطولته إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وكانت شاركت عائشة بن أحمد فى رمضان الماضي بمسلسل مسلسل "مذكرات زوج" المكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت.

العمل بطولة كلا من : "طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي.

قصة المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

دور طارق لطفي

ويجسد "لطفي"، خلال الأحداث دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته.

ويذهب إلى عيادة صديقه يوسف (عمر الشناوي) طبيب الأسنان، خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 2، وهناك يخبره يوسف بضرورة ذهابه إلى دكتور طه عياد (خالد الصاوي) لإصلاح المشاكل الزوجية التي يعاني منها خلال الفترة الماضية، ويحجز له موعد معه مساء.