الأهلي يغلق قائمة المعارين.. وزياد طارق يرحل مجانًا

أغلق الأهلي قائمة اللاعبين المعارين بشكل رسمي في ظل لوائح القيد الجديدة من اتحاد الكرة بإعارة 7 لاعبين فقط من كل فريق.

وأعار الأهلي الثنائي محمد أشرف ورأفت خليل إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري ومصطفى البدري ومحمد مغربي إلى سموحة.

وأعار الأهلي أيضاً محمد ياسر إلى تيبليسه التشيكي والجزائري أحمد قندوسي إلى سيراميكا كليوباترا وعمار حمدي إلى المقاولون العرب.

ورحل زياد طارق جناح أيمن الفريق في صفقة انتقال حر ومجاني إلى إنبي بعدما وقع اللاعب لمدة 3 مواسم.

السوبر الإفريقي

كولر: مباراة اتحاد العاصمة صعبة.. وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سعيد بإقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، خاصة أن الأهلي يملك ظهيرا جماهيريا كبيرا سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء.

وأوضح كولر خلال المؤتمر الصحفي أن مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد للغاية بالتعاقدات التي قمنا بها، إلى جانب اللاعبين المتواجدين بالقائمة، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على تحقيق ما نطمح إليه في كل البطولات».

وأكمل: «سعيد للغاية بانضمام الفرنسي انتوني موديست لأنه لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات».