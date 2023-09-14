انطلاق بطولة أفريقيا للكاراتيه التقليدي بالقاهرة بحضور رئيس الاتحاد الدولي

انطلقت صباح اليوم الخميس منافسات بطولة أفريقيا للكاراتيه التقليدي والتي ستقام على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 12 دولة إفريقية، هي السودان وتنزانيا وانجولا والسنغال والنيجر ومالي والكونغو وكوت دى فوار وليبيا والجزائر وجزر القمر بجانب مصر البلد المضيف للبطولة.

حضر افتتاح البطولة كل من جلبرتو جارتنر رئيس الاتحاد الدولى للكاراتية التقليدي والمستشار رامي المكاوى رئيس الاتحاد المصري والأفريقي وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدولى، وأعضاء محلس إدارة الاتحاد المصري، بحضور سينسي جوميز عضو اللجنة الفنية العليا بالاتحاد الدولى، وسينسي اليجيو رئيس لجنة الحكام الدولية وسينسي سادى عمر المدير التنفيذي للاتحاد الدولى، والمدير المالى للاتحاد سينسي روي مارشال.

رئيس الاتحاد الإفريقي للكاراتيه التقليدي: بطولة أفريقيا خير استعداد لمنتخب مصر للمشاركة بكأس العالم



من جانبه أكد المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي على أهمية البطولة والتي تعد أفضل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، حيث من المقرر ان يشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم للكاراتيه التقليدي 2023 والتي ستقام في دولة اوزبكستان .

وأوضح المكاوي أن الاتحاد المصري وضع كل الترتيبات من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورها خاصة وأن العالم أصبح يتابع مصر في رياضة الكاراتيه التقليدي بعد إنجازات بطولة العالم الماضية، بجانب السمعة الكبيرة التي اكتسبتها الدولة المصرية في تنظيم واستضافة كبرى البطولات القارية والعالمية.

رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي يشيد بتنظيم بطولة أفريقيا بالقاهرة

في حين أشاد رئيس الاتحاد الدولي بتنظيم البطولة والذي أكد أنه جاء على أعلى مستوى وفاق توقعاته الشخصية، لافتا إلى سعادته بالتواجد في مصر والتي أصبحت من كبرى الدول في استضافة وتنظيم البطولات لما تمتلكه من مقومات تؤهلها لذلك.

وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي عن اعتزازه بمقابلة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مؤكدا أن اللقاء كان مثمرا للغاية د، وستتواجد مصر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة على أجندة بطولات الاتحاد الدولي.



يذكر أن منتخب مصر للكاراتية التقليدي هو بطل أفريقيا وثانى العالم بالتصنيف الدولى ويمتلك بين صفوفه العديد من الأبطال المميزين.