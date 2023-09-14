تعليم سوهاج: فتح باب التسجيل في برنامج أشبال وبراعم مصر الرقمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن فتح باب التسجيل في برنامج أشبال وبراعم مصر الرقمية، والذي تنفذه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف إعداد جيل متميز قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمي ومواجهة المستقبل، وذلك في اطار حرص القيادة السياسية وخطة الدولة نحو مشروع بناء الانسان المصري والتحول الرقمي .

ومن جانبه قال الدكتور ياسر محمود، أن برنامج براعم مصر الرقمية يستهدف تلاميذ مدارس المحافظة من الصف الرابع الإبتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، كما يستهدف برنامج أشبال مصر الرقمية طلاب مدارس المحافظة من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي، المتفوقين في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية، والذين سوف يتم اختيارهم طبقًا للشروط والمعايير المحددة على موقع وزارة الاتصالات على الرابط التالي :

https://deci.gov.eg/?fbclid=IwAR1ht0bN-BKzCS6EVdhahudsQkc55aaDcvxtJArgzgKS_xitK82kgHMP_6s



وأضاف وكيل الوزارة أن البرنامج يقوم على تدريب الطلاب على مجموعة من البرامج التكنولوجية المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي بهدف تنمية مهاراتهم الشخصية والعلمية بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.