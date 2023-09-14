أسعار المستلزمات المدرسية بالدقهلية تزيد من أعباء الأسر

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يتوجه الأهالي إلى المكتبات؛ لشراء المستلزمات الدراسية من شنط وكشاكيل وأقلام وألوان، ولكن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، هذا العام أثار غضب أولياء الأمور بالدقهلية، وهو ما أدى إلى حالة من الركود في حركة البيع والشراء بالأسواق.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، يتردد اسم "السبلايز"، بين أولياء الأمور، حيث يعتبر أول الخطوات التي يواجهها الآباء والأمهات مع دخول أطفالهم المدارس المختلفة.

ويعتبر "السبلايز"، هو جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب من كراسات وأقلام وألوان وغيرها، ولكن اتسعت تلك الدائرة لتشمل النشاطات غير الأساسية للطفل لتفرض على أولياء الأمور، وهناك الكثير من المدارس المختلفة التي تضع السبلايز ضمن المصروفات المدرسية، على الرغم من أن كونها ثانوية ولكنها تشترط بعض الماركات باهظة الثمن لتقع على عاتق أولياء الأمور.

وفي هذا الصدد طالب أولياء الأمور بالدقهلية المدارس، بضرورة تخفيف ما يطلبونه من أولياء الأمور، مضيفين "لازم تكون حاجات منطقية، ومش معقولة الأسعار ولا الكميات دي، وكلها حاجات مستوردة".

كما طالب أولياء الأمور، المسئولين عن التعليم بالدقهلية بوضع ضوابط للمستلزمات المدرسية، لأن معظمها يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة\.

وأوضح محمد هيكل موجه بالتعليم، أن المستلزمات الدراسية أصبحت بيزنس من جانب بعض المدارس وفتحت أبواب الرزق أمام المكتبات التى أصبحت تحرص على شراء جميع المتطلبات وتوفيرها قبل بداية العام الدراسى الجديد، وأصبح هناك تنافس لجذب أكبر عدد من أولياء الأمور، ورغم ارتفاع الأسعار يضطر ولي الأمر إلى شرائها منعًا لحدوث مشادات مع إدارة المدرسة التي تلزم الجميع على شرائها.

وأشار عمر محمود إلى ضرورة وضع ضوابط لذلك، بحيث تشمل المستلزمات الشخصية للطالب على الكتب المدرسية والكشاكيل والأقلام فقط، حتى لا يتحمل أولياء الأمور أعباء فوق طاقتهم، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المدارس والمستلزمات بشكل عام.

وأضافت إيمان شهبة موظفة، أن أسعار مستلزمات المدارس الخاصة والدولية "السبلايز" تلاحظ وجود زيادة كبرى فيما تطلبه تلك المدارس سنويًا، بخلاف أسعار الكتب ومصاريف المدارس الخاصة بالطلبة، مضيفة أن "الطالب في kg 1 يطلب منه 7 أنواع ألوان.

وأكدت شهبة على أن أغلب ما تطلبه المدارس الخاصة والدولية يجب أن يكون مستوردا من الخارج وماركات معينة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تعانى منها الأسر المصرية مضيفة كيف يدفع الطفل 5 آلاف سبلايز غير الكتب مدرسية، والمصاريف والزي المدرسي.