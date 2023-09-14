بعكس التوقعات.. المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع معدلات الفائدة في اجتماعه، خلال تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر، بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.5 بالمائة، في زيادة هي العاشرة منذ العام الماضي.

ومستوى الفائدة الحالي عند 4.5 بالمائة هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء التعامل بالعملة الموحدة اليورو عام 1999.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في بيانه أن يبقى مستوى التضخم بمنطقة اليورو "مرتفعًا لفترة طويلة"، إلا أنه توقع أن يتراجع مستوى التضخم خلال عام 2025 إلى حدود 2.1 بالمئة.

وكانت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" قد أظهرت أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 بالمئة.

ولا تزال النسبة بعيدة عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة.

وكان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دي غالو قد قال في مطلع سبتمبر الجاري إن دورة رفع أسعار الفائدة بالاتحاد الأوروبي تقترب من نهايتها.

وجاءت تصريحات دي غالو على الرغم من عدم تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس، ومن جهة أخرى، خفض المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو كل عام وحتى عام 2025.

كما رفع المركزي الأوروبي نسبة الفائدة على الاقتراض بواقع 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة، بعكس توقعات أن يبقيها دون تغيير عند 3.75 بالمئة.

موجة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد

توقع الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكبح جماح التضخم مشيرًا إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الأمريكي.

وأكد الدكتور محمد عبدالوهاب، أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأمريكية وعلى رأسها الطاقة وبعض المواد الغذائية.

وأضاف عبد الوهاب، أن صعود الفائدة يساهم في دعم مؤشر الدولار، في ذات الوقت يضغط على العملات الأخرى ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وأوضح عبدالوهاب، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس، ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للأستمرار في سياسة التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة للمرة 12 في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.