رسميًا.. محمد فخري يرحل إلى فاركو

استغنى النادي الأهلي عن خدمات لاعبه محمد فخري إلى نادي فاركو بشكل نهائي بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين استمرت خلال الفترة الأخيرة.

ووقع فخري عقداً لمدة 4 مواسم مع فاركو مقابل 4 ملايين جنيه.

ووافق الأهلي على رحيل الثنائي زياد طارق ورأفت خليل على سبيل الإعارة قبل ساعات من غلق باب القيد.

الأهلي يوافق على إعارة زياد طارق ورأفت خليل

وافق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول في النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على إعارة الثنائي زياد طارق ورأفت خليل لنهاية الموسم.

وأعار الأهلي لاعبه الصاعد رأفت خليل صاحب الـ19 عاماً إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، ووافق أيضاً الأهلي على إعارة زياد طارق إلى إنبي لنهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.