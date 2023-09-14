الخميس 14 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المُشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المُخدرات

محاكمة
محاكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكما بمُعاقبة متهم بترويج مخدري الهيروين والحشيش في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه.

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الإيقاع بمُتورط في جريمة الإتجار بالنقد خارج السوق المصرفي

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محي الدين الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدري الحشيش الهيروين بقصد الاتجار، كما أحرز المتهم سلاح أبيض بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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