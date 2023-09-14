بسبب لهو الأطفال.. وفاة عامل في مشاجرة بقنا

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية، وتبين أن لهو الأطفال السبب وأسفرت عن وفاة ملابسات عامل وإصابة شقيقه.

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة قنا من أحد المستشفيات باستقبال (عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش"، وشقيقه "مصاب بجرح قطعى – مقيمان بدائرة القسم).

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصاب اتهم (عامل ، ونجله مقيمان بذات الناحية) وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثا إصابته التى أودت بحياته، وقيام الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالب بسوهاج

كشفت الأجهزة ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طالب - مقيم بمحافظة سوهاج).

فقد تبين أنه بتاريخ 21/8/2023 توجه المتغيب للعمل بأحد محال الحلويات بمحافظة قنا دون علم أسرته ، وبتاريخ 2 الجارى قام بالعودة لمنزله وذلك عقب قيام أحد أصدقائه بإخباره بمضمون ما تم نشره .. ولم يقم أحد من أهليته بتحرير ثمة محاضر بغيابه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تطارد تجار المواد المخدرة في أسوان ودمياط

حملات أمنية لمطاردة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية شنها قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط).

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا سلاح ناري عبارة عن (3 فرد محلى- وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (3 متهمين، وضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 825 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

ضبط أقراص مخدرة وحشيش وبانجو وهيروين في حملة أمنية بالفيوم

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بمنطقة دلة بالفيوم والمناطق المجاورة استهدفت تجار وحائزي المواد الخدرة.

أسفرت جهودها عن ضبط 79 قضية اتجار في المخدرات ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 52,900 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 140,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7,660 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 1,735 كيلو جرام – عدد 3350 قرص مخدر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.