إحباط محاولة تهريب 15 طن دقيق بلدي بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بتوجيهات المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، حملة تموينية مكبرة بنطاق المديرية، تمكنت خلالها من ضبط 15 طن دقيق بلدي مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

ومن جانبه قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إن ضباط وحدة مباحث التموين بالمديرية تمكنوا من ضبط 15 طن دقيق، قبل بيعها بالسوق السوداء، بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة، خلاب حملات تموينية بدائرة المديرية.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كل الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

كما تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين: "لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".



وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين ورصد أية شكاوى من المواطنين.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.