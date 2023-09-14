المشدد 3 سنوات لديلر الهيروين فى المعادى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، متهما بترويج مخدري الهيروين والحشيش في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدري الحشيش الهيروين بقصد الاتجار، كما أحرز المتهم سلاح أبيض بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.