البورصة تربح 10.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم وسط مشتريات أجنبية

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات أجنبية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 10.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.314.3 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 19540 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى3839 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب، وبلغت صافي مشترياتهم 128 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2 مليار جنيه.