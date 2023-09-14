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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المؤبد لعصابة ترويج المخدرات

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 500  ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

 

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تعود أحداث القضية رقم  5903 لسنة  2023 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المقيدة برقم  818 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين " سعيد ع م  " 35 سنة عامل، و" أسعد ع م" 27 سنة عامل مقيمين نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 21 من فبراير مايو  الماضي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، قاما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار والتربح، وسلاح ناري وذخيرة.

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