السجن المؤبد لعصابة ترويج المخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 500 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 5903 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المقيدة برقم 818 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين " سعيد ع م " 35 سنة عامل، و" أسعد ع م" 27 سنة عامل مقيمين نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 21 من فبراير مايو الماضي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، قاما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار والتربح، وسلاح ناري وذخيرة.