ديلر أبناء الذوات.. المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين وحشيش في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة الاتجار في مخدري "هيروين والحشيش " في المعادي.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهم " أحمد. ك " بإحراز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا بقصد الاتجار.



وأشار أمر الاحالة إلى إحراز المتهم لسلاح أبيض بغير ترخيص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وقد أحيل المتهم إلى المحكمة طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحالة، وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ضبط المتهم في اطار من الشرعية الاجرائية محرزا مخدري الهيروين والحشيش وسلاح ابيض في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

واستقام الدليل علي ثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية و فنية مساندة لها أصلها في الاوراق تأخذ بها المحكمة عمادا لقضائها أخذا بما شهد به ضابط الواقعة وما ورد بنقرير المعمل الكيميائي

فقد شهد معاون مباحث المعادي من أنه وحال تنفيذه إذن النيابة لضبط وتفتيش المتهم عثر معه كيس يحوي جوهر الهيروين ونخدر الحشيش وسلاح ابيض.

ورد في تقرير المعمل الكيميائي أن المضبوطات لمخدر الحشيش وقد وزن 38.93 جرام ولمخدر الهيروين قد وزن 1.11 جرام وأن النصل المعدني به آثار لمخدر الحشيش.

الداخلية تكشف تفاصيل تغيب طالب بسوهاج

كشفت الأجهزة ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طالب - مقيم بمحافظة سوهاج).

فقد تبين أنه بتاريخ 21/8/2023 توجه المتغيب للعمل بأحد محال الحلويات بمحافظة قنا دون علم أسرته ، وبتاريخ 2 الجارى قام بالعودة لمنزله وذلك عقب قيام أحد أصدقائه بإخباره بمضمون ما تم نشره .. ولم يقم أحد من أهليته بتحرير ثمة محاضر بغيابه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تطارد تجار المواد المخدرة في أسوان ودمياط

حملات أمنية لمطاردة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية شنها قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط).

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا سلاح ناري عبارة عن (3 فرد محلى- وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (3 متهمين، وضبط 6 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 825 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 5 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

ضبط أقراص مخدرة وحشيش وبانجو وهيروين في حملة أمنية بالفيوم

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بمنطقة دلة بالفيوم والمناطق المجاورة استهدفت تجار وحائزي المواد الخدرة.

أسفرت جهودها عن ضبط 79 قضية اتجار في المخدرات ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 52,900 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 140,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7,660 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 1,735 كيلو جرام – عدد 3350 قرص مخدر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.