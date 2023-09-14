خارجية فرنسا: مستعدون للحوار مع مصر حول موضوع الديون

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن فرنسا مستعدة على الحوار حول موضوع الديون مع مصر، فضلًا عن استعداد باريس لزيادة الاستثمارات في القاهرة، موضحة أن فرنسا مستعدة لدعم مصر في حوارها في المؤسسات الدولية ومرافقتها في ذلك لحل الأزمة الاقتصادية.

فرنسا مستعدة لدعم مصر

وأضافت كولونا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الجانب الروسي لوقف الحرب فى أوكرانيا وضرورة ضغط الدول لتحقيق ذلك، مؤكدة أن نتائج الأزمة الأوكرانية الروسية له تداعيات في ارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة وتأثير ذلك على الأمن الغذائي.

وتابعت وزيرة الخارجية: «معرض رمسيس في باريس متميزًا للغاية والشعب الفرنسي ينظر بتقدير كبير لمصر وشعبها وحضاراتها».