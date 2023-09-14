أهم مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة بسوهاج

حرصت القيادة السياسية للدولة المصرية، على مواصلة قطار التنمية مساره في كل المجالات، بما يعود بالنفع والاستفادة للمواطن المصري بكل القرى والمدن والمراكز، وبما يشمل رفع مستوى المعيشة للمواطنين وظهر ذلك واضحا من خلال تطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي قدما بتحسين خدمات في مقدمتها التعليم، والصحة والإسكان، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.



وأقامت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشروعات عملاقة والاهتمام بالبنية التحتية وكذلك إنشاء المحاور والكباري ورصف الطرق وربطها ببعض ومن أهم المشروعات التي جرت ملف الإسكان بسوهاج والذي عمل على نقل المحافظة نقلة حضارية من خلال بناء مدن جديدة بالظهير الصحراوي وخرج بسوهاج من الوادي الضيق ومن أهم هذه المناطق:

_الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة عبارة عن 36 عمارة تم الانتهاء من إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه وتشمل 832 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 مترا مربعا.



_الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة يتكون من 960 وحدة سكنية بتكلفة 102 مليون جنيه لتوفير مسكن ملائم ل4320 نسمة ويضم 27 مبنى خدمى (مدرسة – الموقف الإقليمي – حضانة – مكتبة - سوق).



_مدينة اخميم الجديدة من أحدث المدن التى تم إنشائها بقرار رئاسى عام 2000 للحد من التكدس السكانى وخلق فرص عمل جديدة لسكان مدينة أخميم وسوهاج. وتنفرد المدينة بموقع استراتيجى يعتبر نافذة لمدينة سوهاج ساعدها على تحقيق جميع الأهداف من إنشائها تتميز المدينة بمقومات عدة جعلتها من أهم المدن الجديدة فى مصر موقعها القريب من مدينة أخميم ومدينة سوهاج وقرب المدينة من طريق سوهاج البحر الأحمر وقربها من المنطقة الصناعية فى حى الكوثر وضمها منطقة سياحية تجعلها مدينة عامرة وإحتوائها على منطقة صناعية تخلق عدة فرص عمل للشباب وتحتوى المدينة على 3 مداخل رئيسية تربطها بالطرق الإقليمية الحديثة.



وتقع أخميم الجديدة شرق نهر النيل بالاتجاه الجنوبى الشرقى من مدينة أخميم الحالية وتتصل بمدن الغردقة وسوهاج وميناء سفاجا. وتحد المدينة من الجنوب وادى الأحايوة، ومن الشمال الغربى دير مارى جرجس ووادى النزيزة.



وفى مدينة أخميم الجديدة منها محطة محولات وجميع المرافق وأعمال الكهرباء وملاعب ثلاثى وخماسى ومركز شباب ومبنى إطفاء ووحدة صحية ومبنى إسعاف ومبنى شرطة وسوق تجارى ومدرسة دولية مساحتها 6700 متر مربع.



_الإسكان الاجتماعى بحي الكوثر شرق محافظة سوهاج تم الانتهاء من إنشاء 792 وحدة سكنية بحي الكوثر.



_الإسكان الاجتماعي بحى الكوثر تم افتتاح المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالحي لعدد 24 عمارة بإجمالى 576 وحدة سكنية.



_الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة يتكون من 6720 وحدة سكنية، بتكلفة 739 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم 33264 نسمة ويضم 22 مبنى خدمي (سوق – وحدة صحية – مدرسة - حضانة).



_الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة افتتاح المشروع موضح بالفيديو المرفق فى الوقت الزمنى من (02:33:13 إلى 02:33:56) وتم تنفيذ 28 عمارة إسكان اجتماعى بعدد 672 وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة كاملة المرافق والخدمات.



_الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذ 28 عمارة إسكان اجتماعى بعدد 672 وحدة سكنية بمدينة سوهاج الجديدة كاملة المرافق والخدمات.



_مدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذه مدينة سوهاج الجديدة مدينة سوهاج الجديدة هى إحدى المدن الجديدة التى تم إنشائها طبقًا لقرار جمهورى منذ عام 2000. وهى إحدى مدن الجيل الثالث، ومن المستهدف أن يصل حجم السكان فى المدينة إلى 820,000 نسمة حتى عام 2050.



يبعد موقع مدينة سوهاج الجديدة 8 كم فقط عن سوهاج الحالية حيث تقع جنوب غرب مدبنة سوهاج غرب النيل وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالى 29,000 فدان يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات فى سوهاج الجديدة: 3.1 مليار جنيه تنقسم إلى قطاع الإسكان: 1.1 مليار جنيه وقطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه وقطاع المرافق: 1.7 مليار جنيه وقطاع الزراعة: 26.1 مليون جنيه.



الخدمات فى مدينة سوهاج الجديدة جامعة سوهاج الجديدة ومحطة أتوبيس ونادى اجتماعى ومبانى ترفيهية وسينمات ومطاعم وهايبر ماركت ومستشفى.