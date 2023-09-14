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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يوقع بروتوكولي تعاون مع شركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكولي تعاون مع شركة  إنجيج كونسلتينج للاستشارات وذراعها التدريبي "ترين " بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة و كريم رفعت - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، الى جانب ممثلين عن الطرفين. 

 

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القومي للمرأة يختتم فعاليات معسكر "التخطيط الفعال"

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يهدف البروتوكولان إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالمرأة ومجال الخدمات التدريبية لتمكين المرأة اقتصادياً ، بالإضافة إلى المجالات المتعلقة بالمرأة وخدمات الاستشارات الحكومية . 

 

دعم جهود المجلس في تأهيل المرأة 

 

اعربت الدكتورة مايا  عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكدة الى أن البرامج التدريبة والخدمات الإستشارية التي سيتم تقديمها ستدعم جهود المجلس في تأهيل المرأة  و تعزيز قدرتها و رفع كفاءتها فضلا عن القدرة على تنفيذ  مشروعها الخاص ، الى جانب العديد  من اوجه التعاون الاخرى التي يتضمنها البروتوكول، متمنية  أن يستمر هذا التعاون والشراكة من أجل تمكين  المرأة  المصرية .

 

اعرب كريم رفعت - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة انجيج للاستشارات الحكومية وذراعها التدريبي "ترين " -عن سعادته البالغة لتوقيع بروتوكولي التعاون  مع المجلس القومي للمرأة والذي يتيح للمجموعة بناء شراكة استراتيجية مع احد أبرز المجالس المتخصصة في مصر  والمعنية بدعم ومساندة المرأة المصرية، حيث تعهد بتوفير كل الدعم والقدرات المتاحة لدعم جهود المجلس في تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالمرأة المصرية وتنمية دورها في كافة المجالات، وبالأخص في قطاع الأعمال والاستثمار وتوفير عدد من الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية المتخصصة في السياسات العامة والتشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار.

جانب من توقيع البروتوكولات
الجريدة الورقية