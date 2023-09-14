إمداد مستشفيات الدقهلية بأجهزة سونار حديثة وجهازين C ARM عمليات

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة الأشعة خلال أغسطس الماضى، تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .

وقامت الادارة خلال الشهر الماضى بتوريد أحدث جهاز X ray لونج فيلم إلى مستشفى دكرنس العام، وجهاز نقالى إلى مستشفى المنزله به DR علاوة على عدد 2 Dr لكل من المطريه و دكرنس،

كما تم إمداد كلا من مستشفى دكرنس العام، ومستشفى نبروه المركزى، ومستشفى أجا المركزى بأجهزة سونار حديثة إلى جانب جهازين C ARM عمليات لكل من مستشفى نبروة ومستشفى الجماليه.

كما تم عمل عقود صيانه لجميع اجهزة الاشعة المقطعية وبعض الاجهزه الاخرى عن طريق هيئة الشراء الموحد ومعاينة غرف الاشعة بكل المستشفيات فضلاً عن الانتهاء من تجهيز غرفه الاشعه بمستشفى اجا

وأعرب وكيل الوزارة، عن عمق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة أحمد والأساتذة عماد الشايب و محمد العشماوى ووليد فوزى.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة .