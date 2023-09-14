الأعلى للثقافة يطلق مؤتمر "الفكر العربي في عقدين" بدار الأوبرا .. الإثنين

يطلق المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتحت رعايتها، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي برئاسة الدكتور هنري العويط، التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية تحت عنوان “الفكر العربي في عقدين 2000 – 2020”.

يأتى ذلك على مدار يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، على أن يكون الافتتاح في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين الموافق 18 سبتمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتقام باقي الفعاليات بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

محاور المؤتمر



تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين يناقش فيهما (3) محاور، وهى: الفكر السياسي العربي في مطلع القرن الحادي عشر، والفكر الاجتماعي العربي في مطلع القرن الحادي عشر، والفكر العربي وآفاقه المستقبلية.

ويأتي برناج المؤتمر كالتالي:

https://drive.google.com/file/d/17nynP1SetHduA47Yvm-7Fqxu3dR_HaJp/view?usp=sharing