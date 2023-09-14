محافظ قنا يوجه بوضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحي لمصنع سكر دشنا

للمرة الثانية من نشر تحقيق الوفد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة وضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحي الخاصة بمصنع سكر دشنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر، مدير عام البيئة، والمهندس كمال الجمل، مدير عام مديرية الرى، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، والمهندس أحمد صلحى محمود مدير مصنع سكر دشنا، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، مسئولى المصنع بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحي للمصنع بشبكات الصرف الصحي العمومية لمدينة دشنا، وتسديد مقايسة التوصل، على أن يتم التنفيذ فور تسديد المقايسة.

وأكد محافظ قنا، أن المشروع سوف يساهم فى الارتقاء بمستوى الصحة والنظافة العامة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف، وتوفير خدمات البنية التحتية المتكاملة بأعلى معايير الجودة.

وكانت "جريدة الوفد" قد نشرت تحقيقا استقصائيا كشفت فيه جريمة تلويث مياه النيل بقنا، وذلك من خلال إلقاء مياه الصرف الصناعي لمصانع السكر في نهر النيل مباشرة دون أى معالجة.

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التحقيق كشف من خلال مغامرة أجرها محرر الوفد بقنا، استقل خلالها قارب صيد متخفيا فى زى جلباب صعيدى، تمكن خلالها من أخذ عينة من تلك المياه أمام الكاميرا، وجرى تحليها فى معمل تحاليل شهير بالقاهرة، وكشفت نتائج التحليل احتواء مياه الصرف الصناعى لمصنع سكر دشنا على نسبة عالية من البكتيريا الضارة على صحة الإنسان، فضلًا عن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.