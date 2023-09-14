أسعار الدقيق اليوم الخميس في سوق الجملة.. الشيكارة بكام

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصريةولدى تجار الجملة استقرارًا، وسجلت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتاً، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,300 جنيه.

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدقيق صباح اليوم الخميس في الاسواق

الردة

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,200 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,000 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

و شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,300 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن