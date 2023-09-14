القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين..وضبط 76911 مخالفة مرورية متنوعة

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط

(76911) مخالفة مرورية متنوعةمن بينها المخالفات التالية: (21873) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(904) مخالفة السير بدون تراخيص.

(27) مخالفة الدراجات النارية.

(16) مخالفة موقف عشوائى.

(13) مخالفة شروط التراخيص.

(1678) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.



و ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على

حقوق الملكية الفكرية أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق

الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية

بالجيزة) ببيع العديد من الكتب والملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون

تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) ، وبالتفتيش فى

حضوره تم العثور على (11400 من الكتب والملازم التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم

قبل الجامعى بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار

إليها بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى .

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط

العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية

أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (شخصين ) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالى ، وبمواجهتهما

إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين كرهاً عنهم بإستخدام السلاح

المضبوط بحوزتهما.

وضبط ( 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه

فى جرائم السرقات ، وإرتكاب (4) وقائع سرقة مختلفة ، وبيعهم المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة

"سئ النية") أمكن ضبطه ، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر – مفك)

وإعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بمحل الضبط بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ،

وإعترف بقيامه بسرقة بطارية سيارة أخرى حال توقفها أمام العقار محل سكنه .