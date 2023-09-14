"مصر الخير" توفر المستلزمات الدراسة للطلاب الغير قادرين لعام 2023 -2024

تسعى مؤسسة مصر الخير، خلال العام الدراسي الجديد 2023 -2024 لاستمرارية الإتاحة التعليمية لكافة الطلاب من خلال تجهيزهم بكل ما يحتاجونه طوال العام من أدوات ومستلزمات دراسية، وشمل ذلك إطلاق حملة "العودة للمدارس"، والتي تستهدف من خلالها المؤسسة تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب.

وقال الدكتور وليد أحمد مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومدير حملة العودة للمدارس، إن مخطط المؤسسة لبداية العام الدراسي والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، يشمل إطلاق حملة "العودة للمدارس"من أجل حث المتبرعين لدعم الطلاب المستحقين وتجهيزهم للانتظام في الدراسة، من باب الزكاة والصدقة الجارية للمتبرعين، موضحا أن أسهم التبرع تبدأ من 200 حتى 1000 جنيه بحسب قدرة المتبرع.

وأعلن مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، وجود 5 منتجات للحملة وهم: "الشنطة المدرسية، مصروفات التعليم، الزي المدرسي للتلاميذ، علم ينتفع به، تطوير المدارس".



وعن تفاصيل حملة التعليم، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم التبرع بالشنطة المدرسية يبلغ قيمته 350 جنيه، والذي يستهدف الطلاب غير القادرين من طلاب التعليم الأساسي والتعليم المجتمعي.

وأضاف أن سهم علم ينتفع به يبلغ قيمته 200 جنيه، ويستهدف بع دعم العملية التعليمية للطلاب غير القادرين من المنح الدراسية وابن السبيل.

ونوه مدير حملة العودة للمدارس، أن سهم مصروفات التعليم 400 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية لطلاب مدارس التعليم المجتمعي.

وعن التبرع بالملابس الشتوية للطلاب، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم الملابس الشتوية لمن يرغب في التبرع يبلغ ١٠٠ جنيه، وسهم جاكيت أطفال يبلغ 500 جنيه، فيما يحصل الطالب المستحق على كوبون ملابس قيمته ١٠٠٠ جنيه يستطيع أن يشتري به الملابس التي يحتاجها من المراكز التجارية التي تتعاون معها مؤسسة مصر الخير، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى سهم تطوير المدارس، والذي يبلغ 500 جنيه بمتوسط 133 ألف جنيه والذي يستهدف إعادة البنية التعليمية وتأهيل البيئة التعليمية لمدارس التعليم المجتمعي.

و دعا مدير حملة " العودة للمدارس، إلى مشاركة كافة فئات المجتمع المصري للمشاركة في الحملة لما تقوم به من رسم ابتسامة على وجه أطفالنا، وإدخال الفرحة في قلوب أسرهم في كافة محافظات الجمهورية.