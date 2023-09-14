ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيماجرائم الإتجار غيرالمشروع فى النقد الأجنبى فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية)

لقيامهم بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

وعثربحوزتهم (مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية وأجنبية" - 2 سيارة خاصة بإثنين منهم).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت

6 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو،

الهيروين") بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، و ضبط عدد (3) قضايا سلاح نارى .. ضُبط خلالهم (3 فرد محلى وعدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 3 متهمين و تنفيذ عدد (841) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من

مخدر الهيدرو وزنت 5,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة-

4 فرد محلى وعدد من الطلقات).

وفي مديرية أمن أسيوط تم ضبط عدد (37) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية–

12 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 23 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة 37 متهم لـ 24 منهم

معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش

وزنت 3,370 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو وزنت 2,60 كيلو جرام- كمية من مخدر

الهيروين وزنت 1,745 كيلو جرام- كمية من مخدرالأفيون وعدد من الأقراص المخدرة) بحوزة

19 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (888) حكم قضائى متنوع.

