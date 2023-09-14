ضبط صاحب مكتب دعاية وإعلان لقيامه بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه



استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد

ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون

مكافحة جرائم غسل الأموال .

فقد قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمةبإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالإشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته

ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها

ناتجة عن كيانات مشروعة .

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما رصدت الأجهزة الأمنية منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً صورة

لسيارة نقل جماعى حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بدون اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة.



بالفحص أمكن تحديد السيارة وقائدها (سائق بإحدى شركات النقل الجماعى- مقيم بدائرة قسم شرطة

شبرا الخيمة أول) لقيادته السيارة بدون رخصة تسيير وبدون لوحة معدنية خلفية.. وبمواجهته إعترف

بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما

جرائم الإتجار غيرالمشروع فى النقد الأجنبى.. فقد تمكن قطاع الأمن العام

بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية)

لقيامهم بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى ..

وبحوزتهم (مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية وأجنبية" - 2 سيارة خاصة بإثنين

منهم).



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات

الرسمية وترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية

قيام (مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير

بالمستندات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها

على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لإعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل

مادى.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية

"مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بإرتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدماً الأختام والأكليشيهات المضبوطة والمبلغ

المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح

من (مزارع- مقيم بدائرة القسم) أنه حال توقفه بالسيارة خاصته بأرضه بدائرة القسم فوجئ بقيام 3

أشخاص مجهولين حاملين عصا "شوم" بالإستيلاء منه عنوة على سيارته (ربع نقل) وبداخلها مبلغ مالى

ومُحمل عليها ( موتور رش، 3 أجولة للمبيدات الزراعية).

و بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عدد 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليه والإستيلاء على المسروقات، وأرشدوا عن كافة المسروقات.

