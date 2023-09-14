ضبط المتهمين بالتعدي على طالب شبرا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لقطاع أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بأنه تبلغ للقسم بتاريخ 6 الجاري من (طالب "نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه") بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين مجهولين قاما بافتعال مشاجرة معه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته واستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلين "لهما معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب إبراهيم خضر والنقيب محمود النجار والنقيب يوسف حمدي والنقيب كريم عبيده معاونو رئيس المباحث، أمكن تحديد وضبط المتهمين وبحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة") المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.