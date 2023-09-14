بيطري المنيا .. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملات مكثفة على محلات بيع اللحوم البلدية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك.

للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة، من جانبه، أكد الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك بالإدارات التابعة بالمراكز، تواصل تكثيف المرور الدوري على محلات بيع اللحوم المجمدة والأسماك، حيث شنت حملة بالاشتراك مع بندر المنيا ومديرية التموين ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط ١٢٠ كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٤.٥ كيلو مصنعات صالحة دون بيانات، وتم تحرير٥ محاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المضبوطات بمعرفة الرقابة التموينية.