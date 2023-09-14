المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لعاملين تاجرا في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، عاملين بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 500 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية عاملين هم: "سعيد. ع. م" 35 عاما، و" أسعد. ع" 27 عاما، مقيمين بنطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار والتربح، وسلاح ناري وذخيرة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهمين بأنه تم ضبطهما من قبل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بناء على إذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى عبارة فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالتهما إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.