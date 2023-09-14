اليوم الدولي للديمقراطية ( معلومات)

اليوم العالمي للديمقراطية.. يحتفي العالم في الخامس عشر من سبتمبر كل عام باليوم العالمي للديمقراطية وذلك لإتاحة الفرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم فلا يمكن أن تتحول الديمقراطية إلى حقيقة واقعة يحظى بها الجميع ي كل مكان إلا بالمشاركة الكاملة والدعم من قبل المجتمع الدولي.

تعريف الديمقراطية

والديمقراطية هي نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامته الشخصية الإنسانية ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في تولي شؤونها، وتتخذ هذه المشاركة أوضاعا مختلفة وقد تكون الديمقراطية سياسية ويكون الشعب فيها مصدر السلطة.

تاريخ نشأة اليوم

وفي عام 2007، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بيوم 15 سبتمبر باعتباره اليوم العالمي للديمقراطية بهدف تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها ودعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات للاحتفال بهذا اليوم بطريقة مناسبة تساهم في رفع الوعي العام.

كما تقرر الحقوق لجميع المواطنين على أساس من الحرية والمساواة من دون تمييز بين الأفراد بسبب الاصل، الجنس، الدين أو اللغة، ويستخدم اصطلاح الإدارة الديمقراطية للدلالة على القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.

ويأتي موضوع اليوم الدولي للديمقراطية هذا العام على أهمية "تمكين الجيل القادم"، وذلك للدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في تعزيز الديمقراطية وضمان إدراج أصواتهم في القرارات التي لها تأثير كبير فى عالمهم.

وقد أدركت الأمم المتحدة أهمية وجود بيئة يشعر فيها الشباب بأن أصواتهم مهمة، حيث يعتبر المواطن المتحصن بالمعرفة الجيدة والمشاركة الفعالة في الانتخابات نبض قلب المجتمعات الديمقراطية القوية.