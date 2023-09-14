استمرار حبس زوجة الأب المتهم بتعذيب نجلة زوجها من ذوي الهمم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربة منزل، متهمة بتعذيب ابنة زوجها من ذوى الهمم الخاصة بالمقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأخلت النيابة العامة بجنوب القاهرة فى وقت سابق، سبيل موظف فى اتهامه بتعذيب ابنته من ذوى الهمم بمساعدة زوجته بمنطقة المقطم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها من ذوى الهمم الخاصة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث محل بلاغ تم صحة البلاغ، ليتم ضبط الأب لسماع أقواله فى بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.

جسدها مليء بالحروق

واستمعت النيابة إلى أقوال الأب، والذي قال في التحقيقات، إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب الفتاة المعاقة، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة في جسدها جراء بعض الحروق.

وأضاف الأب، أنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.

وأكمل الأب في التحقيقات، أنه يمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكان قد كتب بعض الممتلكات باسم ابنته من ذوى الهمم الخاصة كي تكون سندا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة.

وأشار الأب خلال أقواله، أن زوجته الجديدة كانت تعتدي على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى أنها في بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول إن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرا بسبب تصرفاتها.