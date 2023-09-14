التصريح بدفن جثة طفل غرق أثناء استحمامه بنهر النيل بالعسيرات

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الثانية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز سوهاج غرق أثناء قيامه بالإستحمام في نهر النيل رفقة خاله بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج لعدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين غرق الطفل "يوسف . م . ي . م" 12 سنة طالب ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزي وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها .

وبسؤال والدة المتوفى "رشا . ر . م . ى" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أفادت أنها كانت في زيارة لمنزل والدها وبرفقتها نجلها المذكور والذي قام بالتوجه رفقة خاله "مندور . ر . م . ى" 12 سنة طالب ومقيم دائرة المركز للإستحمام بنهر النيل وحال ذلك جرفه التيار وتوفى غرقاً ونفت الشبهه الجنائيه .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .