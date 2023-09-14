جامعة بني سويف تطلق قافلة شاملة لقرية  طنسا بني مالو

أطلقت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة شاملة لقرية طنسا بني مالو بمركز ببا ضمن فاعليات مبادرة أنت الحياة التى تم أطلاقها في إطار حياه كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الحياه للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً و أيضاً في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتوفير ودعم الخدمات الصحية وتحسين مستوي المعيشة وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنون خاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن القافلة تمت بمشاركة كليات الطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة، و منطقة الوعظ للأزهر الشريف ببنى سويف، وبالتنسيق مع مركز ومدينة ببا و الوحدة المحلية لطنسا .

وأضاف رئيس الجامعة قد تم الكشف على الحالات بالعيادات الطبية المختلفة في تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء والتوليد، والرمد، والاطفال، والعظام، والجلدية، والصحة عامة، والعلاج الطبيعي، حيث تم صرف العلاج بالمجان و تحويل الحالات التي استدعت المتابعة الى المستشفى الجامعي كما تم إجراء قياسات الضغط والسكر لأهالي القرية بالمجان. كما تم الكشف علي وعلاج أكثر من 70حاله بيطرية لخدمة الأسر.

وأشار الدكتور سامح المراغي، أنه تم عقد مجموعه من الندوات التوعوية والتثقيفية والزراعية والدينية حول موضوعات متعددة منها الاكتشاف المبكر للإعاقات، والاكتشاف المبكر لأمراض الثدي والعمود الفقري واساليب الوقاية، والاسعافات الأولية، والاكتشاف المبكر لتأخر النطق والكلام، المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية والإشادة بالمبادرة الرئاسية اثنين كفاية ومبادرة مودة، والتوعية الصحية بالأضرار الناتجة عن كثرة استخدام الهاتف المحمول، كما تم عمل زيارات منزلية للتوعية و لاكتشاف حالات الاعاقات

FB_IMG_1694687582511

FB_IMG_1694687578655

FB_IMG_1694687566082

FB_IMG_1694687540436